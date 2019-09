Ultimo aggiornamento: 10:03

Un ottuagenario ricoverato all'ospedale di Tricase per problemi di cuore si è lanciato nel vuoto, nella rampa delle scale interna, questa mattina.Sul posto sono giunti i carabinieri, per gli accertamenti di rito. Ignote le cause che hanno spinto l'uomo al gesto estremo.