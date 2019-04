Incidente mortale sul lavoro questa mattina, 15 aprile, a Trevignano, in provincia di Treviso, nella ditta Agrifung di via dei Pescatori. Una persona sarebbe morta schiacciata sotto un escavatore. Ancora non si conoscono la dinamica esatta dell'incidente né le generalità della vittima. Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici dello Spisal.

Ultimo aggiornamento: 10:01

