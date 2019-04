Tragico incidente in serata lungo al Mondaviese, la strada provinciale che da Fossombrone porta a Sant’Ippolito nelle Marche, dove ha perso la vita Augusto Schioccola che avrebbe compiuto 20 anni il prossimo giugno.



Il ragazzo, per cause ancora in corso di accertamento si è schiantato con la sua auto, una Fiat 500, contro un albero dopo aver sbandato sulla carreggiata.