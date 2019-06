«Ciao ragazzi, ci vediamo dopo il trapianto»: ma il prof Paolo non ce l'ha fatta, classe sotto choc

È stata una giornata di lutto quella di ieri nel liceo classico Perticari di Senigallia, in provincia di Ancona, per la prematura scomparsa del professore Paolo Cingolani. Il docente di matematica e fisica è morto nella notte tra martedì e mercoledì all’ospedale Niguarda di Milano, dove si trovava ricoverato da qualche settimana. Aveva 44 anni. Paolo Cingolani aveva salutato i suoi alunni, prima di partire, spiegandogli del trapianto a cui si sarebbe dovuto sottoporre per condurre una vita migliore e risolvere i suoi problemi di salute. Delle complicazioni però hanno spezzato la speranza di un futuro migliore. Ieri mattina i suoi studenti hanno appreso che non ce l’aveva fatta.

