Studenti universitari mangiano una torta alla marijuana e si sentono male: otto intossicati. «Vedevano fantasmi»

Otto studenti universitari, di cui quattro che frequentano Medicina, sono rimasti intossicati per aver consumato una torta alla marijuana. Lo riferiscono i carabinieri della Compagnia di Monza, intervenuti nella notte in un'abitazione del capoluogo brianzolo, dove il 118 aveva segnalato un intervento per intossicazione alimentare.

Torta alla marijuana, i malori

Giunti sul posto i militari hanno accertato, da una ricostruzione preliminare - riporta una nota - che nell'appartamento del centro città, affittato a giovani ragazzi, dove era stata organizzata una cena fra amici, otto studenti universitari (quattro di Medicina) avevano preparato una torta a base di marijuana.

«Vedevano fantasmi»

Subito dopo averla ingerita hanno accusato «forti malesseri - si legge - tali da richiedere l'intervento di due ambulanze e un'auto medica».