Torino, spara alla moglie e ai gemellini, e poi al cane e si suicida. Morti la donna e uno dei bambini

Tragedia familiare a Torino: stamani all'alba un uomo, Alberto Accastello, operaio di 40 anni, ha sparato alla moglie, Barbara Gargano, uccidendola, poi ha rivolto la pistola contro i figli, gemellini di due anni, e al cane e infine si è suicidato. La tragedia è avvenuta intorno alle 5.30 circa, a Carignano, nel torinese. All'interno di una villetta privata, il proprietario 40enne ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco, legalmente detenuta, contro la moglie 38enne, i due figlioletti e il cane, sparandosi subito dopo alla testa. Secondo una primissima ricostruzione dell'accaduto sembra che tra marito e moglie le liti fossero molto frequenti. Potrebbe esserci, dunque, la crisi del rapporto tra marito e moglie dietro la tragedia di questa mattina nel Torinese. È l'ipotesi che sembra emergere dai primi accertamenti dei carabinieri, che indagano sull'omicidio-suicidio di Carignano, nel Torinese. Secondo le prime informazioni, sembra che da qualche tempo ormai la coppia non andasse d'accordo e che le liti fossero frequenti.

APPROFONDIMENTI TORINO Torino, spara alla moglie e ai gemellini, e poi al cane e si suicida.... VIDEO Torino, strage familiare: spara a moglie e gemellini poi si suicida ROMA «Lockdown totale», i medici: le terapie intensive al... ROMA Ricciardi: «Lockdown a Milano subito. Avrei fatto Napoli zona... NORD Alto Adige diventa zona rossa. Kompatscher: rischio contagio molto... ROMA Roma, folla in centro domenica pomeriggio: niente distanziamento... INVISTA Boccia: "La delimitazione territoriale e' a tutela di tutti, consente...

Tumore, Martina: «A Milano non mi curano». L’invito da Napoli: «Vieni da noi»

Milano, Mr Facile.it e lo stupro a una 18enne: «Era pronto a fuggire col jet»

Morto uno dei bambini, gravissima la sorellina

Pochi minuti fa anche uno dei due figlioletti di 2 anni colpiti da colpi di arma da fuoco sparati dal padre, omicida suicida, è deceduto all'ospedale di Torino. Rimane gravissima la sorellina. Sono, infatti, disperate le condizioni della bambina ferita dal padre, che prima di suicidarsi ha ucciso la moglie e l'altro figlio, gemello della sorellina. La piccola è ricoverata in Rianimazione, all'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, dove il fratellino è arrivato già morto. Secondo fonti sanitarie ha un gravissimo trauma cranico.

Strage famigliare a Carignano. Un uomo di 40 anni all'alba ha sparato alla moglie, ai figli gemelli, al cane e si è tolto la vita. La donna e un bimbo sono morti, la sorellina è in condizioni gravissime. L'allarme è stato dato dai vicini. @TgrRai #ioseguotgr pic.twitter.com/rrY9hi19rD — Tgr Rai Piemonte (@TgrPiemonte) November 9, 2020

La telefonata al fratello in cui annunciava la tragedia

Avrebbe annunciato le sue intenzioni al telefono, in una conversazione col fratello che vive a Racconigi (Cuneo), il 40enne che all'alba ha sparato alla moglie e ai figli gemelli, uccidendo la donna e uno dei due bambini, prima di suicidarsi. È quanto emerge dai primi accertamenti dei carabinieri sulla tragedia avvenuta questa mattina in una villetta di Carignano, in Borgata Ceretto. L'uomo, secondo le prime informazioni, faceva l'operaio; la pistola utilizzata era legalmente detenuta.

I vicini hanno lanciato l'allarme

La donna è stata trovata cadavere dai carabinieri che, allertati dai vicini, hanno sfondato la porta, mentre i 2 figli, due gemellini, sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale in gravissime condizioni. L'uomo nonostante l' assistenza medica del 118 è morto dopo poco. Sul posto i carabinieri per i rilievi scientifici.

"Lockdown totale", i medici: le terapie intensive al collasso L'ultimo allarme è dell'Ordine dei Medici : non c'è tempo da perdere, serve un lockdown nazionale, la situazione è fuori controllo. Il professor Walter Ricciardi , consigliere del Ministero della Salute, ospite di Che tempo che fa : "Questa è una tragedia nazionale annunciata.





Ultimo aggiornamento: 10:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA