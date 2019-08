Topi in ospedale, l'allarme degli infermieri: «Speriamo che non salgano nei reparti»

«È gravissimo l'episodio denunciato dagli infermieri e dagli operatori socio-sanitari sulla presenza di topi nello spogliatoio all'interno dell'ospedale Engles Profili di Fabriano, un Comune in provincia di Ancona. Si tratta dell'ennesimo pessimo caso che mette a nudo tutte le mancanze della sanità marchigiana». Così il consigliere regionale Mirco Carloni (Area Popolare - Marche 2020) interviene sull'episodio denunciato dal personale sanitario.

«Occorre fare subito chiarezza su quanto accaduto - chiede Carloni - e su come si intende provvedere per ripristinare una condizione igienica idonea nell'ospedale di Fabriano, che da tempo è protagonista in negativo di continui disservizi denunciati dai sindacati. Presenterò subito una interrogazione urgente in consiglio regionale perché non è possibile accettare in silenzio episodi così gravi».

«Speriamo che i topi rimangano solo negli spogliatoi e non salgano nei reparti». Questo il commento del segretario territoriale NurSind Ancona Elsa Frogioni alla segnalazione effettuata da infermieri e Oss dell'ospedale di Fabriano (Ancona) in merito alla presenza dei ratti all'interno dei locali adibiti a spogliatoio nell'ala vecchia del presidio ospedaliero cittadino. Una presenza certificata dalle fotografie giunte anche sulla scrivania del segretario del sindacato Nursind di Ancona. «Purtroppo non è uno spettacolo edificante. Ci erano giunte segnalazioni, nei mesi scorsi, relative alla presenza di scarafaggi e formiche in altre strutture ospedaliere regionali, ma mai di topi. Ô da tempo che i presidi ospedalieri sono abbandonati a loro stessi anche in termini di manutenzione e la mancata derattizzazione ne è certamente una conseguenza», prosegue Elsa Frogioni. «Alla direzione sanitaria dell'Area Vasta 2 chiediamo di intervenire immediatamente a Fabriano. Non solo interventi una tantum, ma con azioni periodiche»

