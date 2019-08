Topi nelle case, emergenza in via Mascagni

Prima si limitavano a girare intorno ai cassonetti, ora sono arrivati nelle case dei residenti. È una vera e propria emergenza topi, con rischi per la salute pubblica, quella che si sta verificando in via Mascagni, nel quartiere Africano. I cittadini da tempo stavano inondando il Municipio II con segnalazioni e foto ma nei giorni scorsi, per la prima volta, i roditori hanno fatto ingresso nelle abitazioni. «Praticamente siamo costretti a restare tappati in casa», dice Luca E., un residente.

I roditori provengono dalla scarpata che dà sulla tangenziale, ridotta a discarica. L’assessore all’Ambiente del Municipio II, Rino Fabiano, ha scritto alla sindaca Raggi e al Dipartimento Ambiente chiedendo un’immediata derattizzazione. «È stata più volte segnalata la precaria situazione igienica della strada - si legge nella lettera - Oltre a ciò, in questi giorni il cantiere per i lavori sui marciapiedi hanno causato un incontrollabile aumento della fuoriuscita dei ratti. Per prevenire gravi conseguenze di ordine igienico sanitario, si chiede un intervento urgentissimo».

