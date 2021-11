Mercoledì 10 Novembre 2021, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 10:43

Terza dose ai cinquantenni e agli insegnanti entro fine anno. Lo ha spiegato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa su Radio Cusano. «Le indicazioni ci dicono che è ragionevole pensare che già entro fine anno ci possa essere un ampliamento della platea, pensiamo ai 50enni, ad alcune categorie come gli insegnanti». Quella sulla terza dose di vaccino anti-Covid «è una scelta che la politica fa sulla base di indicazioni scientifiche. L'Aifa», l'Agenzia italiana del farmaco, «ci ha detto di procedere oggi con la terza dose per i fragili e gli over 60 e così stiamo facendo. Invito i cittadini che sono compresi in queste categorie a procedere con la vaccinazione». «Faccio un appello ai genitori a vaccinare i ragazzi over 12, perché i dati - ha concluso - ci dicono che il virus sta circolando molto più rapidamente nei giovani non vaccinati e si rischiano nuove varianti».

Medici senza la terza dose, la Regione Lazio: saranno sospesi

Vaccini, a Bari la dottoressa dei record: ne ha somministrati 23mila in meno di un anno

Lombardia, da oggi terza dose in farmacia

Terza dose del vaccino anche in farmacia da oggi per i cittadini della Lombardia: sono 365 i presidi dalla Croce Verde convenzionati che hanno confermato la propria disponibilità e ricevuto l'abilitazione al termine del ciclo formativo. Le farmacie inoculeranno il vaccino Pfizer, che verrà utilizzato indipendentemente dal siero utilizzato per il ciclo vaccinale primario. Si inizierà con gli over-60 aventi diritto e gli operatori sanitari, a condizione che siano trascorsi almeno 6 mesi dall'ultima dose ricevuta.

Per prenotare la vaccinazione, in questo caso i cittadini non dovranno registrarsi tramite la piattaforma regionale gestita da Poste Italiane ma contattare direttamente la farmacia aderente più vicina; una procedura semplificata, per agevolare il lavoro dei farmacisti ma anche la popolazione anziana, che ha meno dimestichezza con internet e smartphone. La somministrazione della dose booster consentirà di ricevere il Green Pass con validità di 12 mesi.

La prenotazione Regione per Regione

Le persone che hanno finora ricevuto la terza dose in tutta Italia sono 383.769, il 43,10 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale. Ma come funziona nelle altre Regioni? Dappertutto è possibile prenotare la terza dose online eccetto in Basilicata, Campania e Valle D'Aosta: nelle prime due i cittadini possono recarsi all'hub vaccinale senza prenotazione, mentre nella terza è necessario aspettare la convocazione.

Abruzzo

I nati fino al 1961 possono prenotarsi sulla piattaforma Poste, al numero verde 800009966, presso uno degli sportelli Postamat o attraverso il palmare di uno dei portalettere. Coinvolti comunque solo di coloro che hanno ricevuto la seconda dose, o l'unica se vaccino monodose, da almeno 6 mesi.

Basilicata

Nessun prenotazione necessaria: se si ha più di 60 anni e sono passati 180 giorni dall'ultima dose basta presentarsi negli hub vaccinali, anche nei giorni festivi con la tessera sanitaria. Terza dose disponibile anche dai medici di famiglia che hanno aderito alla campagna vaccinale.

Calabria

Come in Lombardia la terza dose è prenotabile nelle farmacie oppure attraverso la piattaforma Poste.

Campania

Qui i cittadini potranno presentarsi direttamente agli hub vaccinali, senza bisogno di prenotare. In Campania è già partita la campagna di somministrazione della terza dose «booster» al personale scolastico e universitario che ha superato il sesto mese dalla seconda somministrazione.

Emilia Romagna

Terza dose negli hub vaccinali o presso il medico di famiglia: riguarderà gli over 60 e tutto il personale sanitario. In Emilia-Romagna la terza dose di vaccino anti Covid potrà essere somministrata solo negli hub e dai medici di medicina generale, mentre le farmacie potranno continuare a somministrare la prima e la seconda dose.

Friuli Venezia Giulia

Si può prenotare la terza dose al Cup, nelle farmacie abilitate, tramite il call center regionale o WebApp.

Lazio

Terza dose disponibile presso i medici di famiglia (che potranno contestualmente somministrare anche il vaccino antinfluenzale), le farmacie e i punti di somministrazione attraverso la piattaforma di prenotazione. Gli over 80 vaccinati a domicilio saranno ricontattati dalle Asl.

Liguria

È possibile prenotare la terza dose online o agli sportelli Cup di Asl/Aziende ospedaliere, le farmacie che effettuano il servizio Cup, il numero verde 800 938 818.

Lombardia

Si può prenotare in farmacia o sulla piattaforma dedicata, al call center, postamat e presso i portalettere.

Molise

Dal 28 ottobre si può prenotare la terza dose sul portale regionale anche da parte degli operatori sanitari e socio sanitari delle strutture private: possono prenotarsi i soggetti fragili dai 18 anni in su e le persone dai 60 anni in su.

Marche

Prenotazioni sul sito dedicato o al numero verde, oltre alle modalità di Poste Italiane.

Piemonte

Per prenotare il Piemonte ha approntato un sito ad hoc, www.ilpiemontetivaccina.it. I soggetti affetti da patologie gravi saranno invece vaccinati dal proprio medico di famiglia, a chiamata diretta senza prenotazione.

Provincia autonoma di Bolzano

Gli appuntamenti per la vaccinazione possono essere prenotati nei centri vaccinali online, attraverso il portale SaniBook (www.appcuppmobile.civis.bz.it).

Provincia autonoma di Trento

Prenotazioni al Cup online dell'Azienda provinciale per i soggetti fragili e agli over 80, mentre gli ultra fragili vengono invitati alla vaccinazione via sms. La terza dose può essere prenotata in qualsiasi centro vaccinale del territorio e non necessariamente dove sono state fatte le prime due. Può prenotare la vaccinazione anche chi ha contratto il Covid e ha concluso il ciclo vaccinale con una sola dose.

Puglia

Anche qui terza dose prenotabile in farmacia o online attraverso la piattaforma www.lapugliativaccina.regione.puglia.it o tramite gli sportelli Cup per cittadini over 60, personale sanitario e persone in condizioni di estrema fragilità.

Sardegna

Ci si prenota tramite la piattaforma online, presso i Postamat, tramite il call center 800 009966 e tramite i Portalettere per cittadini over 60, personale sanitario e persone in condizioni di estrema fragilità.

Sicilia

Prenotazioni anche mediante il portale https://www.siciliacoronavirus.it, oltre a tutte le modalità di cui sopra.

Toscana

Gli over 80 possono prenotare la terza dose anche dal medico di medicina generale. Chiamata diretta per trapiantati e immunocompressi.

Umbria

Piattaforma online per le prenotazioni (www.emergenzacoronavirus.regione.umbria.it), o tramite farmacie accreditate. Gli operatori sanitarivengono vaccinati prioritariamente presso l'ospedale di appartenenza.

Valle d'Aosta

Convocazione diretta da parte della Usl, la terza dose non è prenotabile online.

Veneto

La terza dose per estremamente fragili, sanitari e over 60 è prenotabile online attraverso la piattaforma www.vaccinicovid.regione.veneto.it o al call center 800 462 340.