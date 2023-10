Terremoto Napoli, Campi Flegrei: verifiche a tappeto su edifici scolastici

Martedì 3 Ottobre 2023, 10:53

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha dichiarato sui social che è fondamentale non lasciarsi prendere dalla paura di fronte alla situazione attuale del terremoto. Il primo cittadino ha detto: «Dobbiamo imparare a non cedere alla paura. Altrimenti vivremo danni peggiori di quelli dello sciame sismico ancora in corso». Terremoto Campi Flegrei, nuova scossa dopo quella magnitudo 4.0