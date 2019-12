Terremoto di 4.5, molte scuole chiuse al Mugello: ecco dove

Scuole chiuse per il terremoto di 4.5 nella notte al Mugello con uno sciame sismico in atto dalle 22.30 della domenica che ha fatto trascorrere una notte insonne agli abitanti. La scossa più forte è stata annunciata da un boato secondo molti utenti sui social network. Ecco la situazione delle scuole in tempo reale:

Terremoto a Firenze di 4.5: edifici danneggiati al Mugello, molte scuole chiuse. Paura sino a Bologna

Queste le prime parole del responsabile @ProtCivComuneFi Sezione #Mugello, Girolamo Bartoloni, in seguito alle scosse di #Terremoto registrate nella notte. Oggi a Borgo San Lorenzo le scuole resteranno chiuse. pic.twitter.com/Y2OlLwpfcj — Tele Iride (@TeleIride) December 9, 2019

I sindaci dei due comuni hanno deciso la chiusura delle scuole domani. A Scarperia imvece le scuole potrebbero restare aperte.





Comune di Vaglia scuole di ogni ordine e grado chiuse. — GALI (@gali1977) December 9, 2019

Comune di Borgo S.Lorenzo: a seguito dello sciame sismico è stato deciso che le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse nella giornata di oggi 9 dicembre, inclusi gli asili nido comunali #terremoto — Giovanni Fabbri (@GioFabbri) December 9, 2019

#terremoto in Toscana, paura nella notte. Scossa di 4.5

Non risultano persone coinvolte, ma ci sono alcuni danni evidenti(poche notizie ad ora 6:15 9 dicembre) Fra gli altri, segnalati danni al campanile della chiesa di Cavallina (Borgo San Lorenzo) e a una chiesa di Barberino. pic.twitter.com/DridBfWhjP — Massimo (@Misurelli77) December 9, 2019

Ultimo aggiornamento: 06:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A seguito dello sciame sismico in Mugello, il Comune di Borgo San Lorenzo ha deciso che oggi resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido. Intanto Filippo Carlà Campa, sindaco di Vicchio, altro Comune del Mugello, in un post su Facebook rende noto che è stato aperto il centro operativo comunale presso il nuovo campo sportivo, invitando la popolazione a scrivere o telefonare al 3296503000 per qualsiasi comunicazione.Scuole di ogni ordine e grado chiuse a Vicchio, anche gli asili nido comunali e privati.