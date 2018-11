​Terremoto, tutti in strada a Montenero Sabino: «Un boato fortissimo e poi la terra ha tremato a lungo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura e tutti in strada a Montenero Sabino, il piccolo centro di poco più di 300 abitanti a sud ovest del capoluogo Rieti, epicentro della nuova scossa di terremoto che ha fatto ripiombare gran parte della provincia in un incubo che pareva essersi dissolto.La scossa di intensità 3.4 è stata precededuta da un forte boato, poi la terra ha tremato per circa 5 secondi. «La paura è stata tanta - dice Daniele Farese, consigliere comunale di Montenero - la gente è scesa tutta in strada. Al momento, però, posso escludere danni. Serviranno ora verifiche più approfondite, ma a una prima superficiale ricognizione non è crolalto nulla».Centralino dei vigili del fuoco tempetstato di chiamate, ma tutte per chiedere informazioni sul grado di intensità della scossa, avvertita chiaramente in città.I liceali del Classico Varrone, che ieri avevano occupato l'istituto, hanno tutti abbandonato l'edificio del Palazzo degli studi e sono scesi in strada. Non è escluso che l'occupazione termini già questa sera.