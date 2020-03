Terremoto in Abruzzo di 3.5: la scossa avvertita nel Centro Italia

Terremoto, forte scossa sismica in Abruzzo oggi alle 22.58 a Capitignano, in provincia dell'Aquila (a 17 chilometri dalla città, 94 da Roma). L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 3.5, a una profondità di soli 10 chilometri. La scossa è stata avvertita chiaramente nel capoluogo, nella regione e in molte zone del centro Italia (Lazio, Umbria e Marche). Grande paura tra la popolazione.

LEGGI ANCHE --> Terremoto in Iran, tremano anche i grattacieli di Dubai



Ultimo aggiornamento: 23:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA