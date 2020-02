Terremoto a Cosenza di 4.4: gente in strada, paura sino a Catanzaro e Lamezia

Terremoto, forte scossa in Calabria alle 17.02 con epicentro Rende, in provincia di Cosenza . L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 4.4 a profondità di dieci chilometri. La scossa è stata avvertita chiaramente nel capoluogo Cosenza e anche in città più distanti come Lamezia Terme e Catanzaro. Grande paura tra la popolazione con centinaia di cittadini che si sono riversati in strada a Cosenza. Verifiche in corso su eventuali danni a cose o persone.

Controlli dei vigili del fuoco. Attualmente, a quanto fanno sapere il vigili del fuoco, non sono stati segnalati crolli né nel centro storico di Rende né nel centro storico di Cosenza. Le linee del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Cosenza sono intasate da decine di telefonate di cittadini preoccupati.



Ultimo aggiornamento: 17:43

