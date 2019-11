Studentessa non va a scuola e scompare: paura per una 16enne

Paura a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, dove da ieri non si hanno notizie di una studentessa di 16 anni. L’ultimo a parlarle è stato un compagno prima dell’ingresso a scuola, il liceo classico di Ostuni. Negli ultimi giorni la ragazza avrebbe raccontato di voler andare via di casa e di avere un piano per farlo. Abbandonato il cellulare, sarebbe andata via con alcune centinaia di euro.

L’allarme è scattato già ieri pomeriggio, quando i genitori della ragazza non l’hanno vista rientrare da scuola.

La famiglia ha subito dato il via alle ricerche, ma di lei non è stata trovata alcuna traccia. Poi, in serata, i genitori hanno formalizzato la denuncia di scomparsa rivolgendosi ai carabinieri della compagnia di Fasano, che hanno competenza sul territorio di Ostuni, la città nella quale la 16enne è stata vista per l’ultima volta.

