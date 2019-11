Letizia scompare a 17 anni: il giallo di quel 27enne conosciuto in chat

Ancora nessuna notizia di Letizia Diana David, la 17enne scomparsa da domenica mattina. I carabinieri, ai quali la madre della ragazzina ha denunciato la scomparsa, mantengono lo stretto riserbo sulla vicenda. «Le indagini sono in corso si limita a dire il maggiore Fabio Di Rezze, comandante della compagnia di Conegliano in provincia di Treviso. Al momento non escludiamo alcuna ipotesi».

Letizia è uscita di casa domenica mattina intorno alle 8.30 dicendo alla mamma Ioana che sarebbe andata in chiesa. Da quel momento la donna non l'ha più vista né sentita. La paura di Ioana è che Letizia sia stata sequestrata da un ragazzo conosciuto in chat, più grande di dieci anni, che lei considerava il suo ragazzo, romeno anche lui, che vive in Germania e che, a detta di un conoscente comune, sarebbe uno sfruttatore, un trafficante di minori.

Secondo quanto riferito dalla madre, dopo numerosi tentativi di mettersi in contatto con sua figlia, che ha con sé il cellulare ma non i documenti, e con il ragazzo, sarebbe riuscita a parlare con lui domenica nel primo pomeriggio. Il ragazzo avrebbe confermato che Letizia era con lui e che stava bene, ma non l'ha fatta parlare con la madre.

