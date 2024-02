Milano, studente di 15 anni accoltellato a scuola. Fermato un 18enne, l'aggressione dopo una lite per una ragazza

Ferito a 15 anni davanti alla sua scuola da un conoscente. È successo a Pieve Emanuele, Milano, nel primo pomeriggio di oggi: lo studente non è in pericolo di vita, la coltellata non ha provocato danni a punti vitali e nonostante abbia perso molto sangue potrebbe essere dimesso in settimana. Per ora resta in osservazione all'Humanitas di Rozzano.

La ricostruzione

Da una prima ricostruzione dei carabinieri tra i due, che si conoscevano, nei giorni scorsi, ci sarebbero stati altri screzi, forse per una ragazza, forse per antipatie personali.

Il 15enne è uno studente del Centro di Formazione Professionale Afol, mentre il suo presunto aggressore, che ha 18 anni compiuti, non frequenterebbe quella scuola, e si sarebbe fatto trovare all'uscita per aspettarlo, una sorta di resa dei conti.

La lite è degenerata fino a quando il 18enne avrebbe estratto un coltello da cucina e colpito il rivale con un fendente, a una coscia. I particolari dell'accaduto sono però ancora in corso di ricostruzione. All'inizio infatti gli investigatori dell'Arma si sono ovviamente concentrati sul rintraccio del presunto feritore, che è stato riconosciuto grazie a dei filmati delle telecamere presenti nell'area, una grande struttura dove si trova il centro di formazione ma anche la sede della Polizia Locale di Pieve. Quando è stato preso il 18enne si era ormai allontanato e stava andando verso casa: ai carabinieri ha detto di aver gettato via il coltello lungo la strada, nella spazzatura e poco fa l'arma è stata trovata e sequestrata.