Stress da lavoro, lo smart working crea più problemi ai papà

Ma lavorare da casa è più o meno rilassante che stare in ufficio? Con buona pace di chi pensa che siano solo vantaggi, uno studio rivela invece un maggiore stress genitoriale per i lavoratori con prole impegnati nell'attività da smart working, rispetto a chi ogni giorno esce di casa e va in azienda o nella sua sede lavorativa. Con anche un 'gap' di genere che per una volta penalizza lui. Secondo un sondaggio condotto da scienziati della Northwestern University e dell'Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital di Chicago, e pubblicato su 'Jama Network Open', il 40% dei genitori che hanno lavorato a distanza durante la pandemia ha riportato uno stress genitoriale più elevato rispetto a solo il 27% dei genitori che hanno lavorato in sede.