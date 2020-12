Spostamenti di Natale: via al primo esodo, sold out Frecciarossa da Milano a Napoli

La fuga prima dei divieti del Dpcm è già iniziata. Con aerei, treni e auto private migliaia di persone stanno lasciando la Lombardia per tornare nelle loro città. Sono praticamente esauriti i biglietti per i Frecciarossa da Milano a Napoli oggi, e sul sito di Trenitalia restano pochissimi posti anche per domani e domenica. I treni viaggiano comunque al 50 per cento di capienza per rispettare le norme anticovid e il numero dei convogli è il 30 per cento di quelli che viaggiavano prima dell'epidemia. Già da giovedì sera alla stazione centrale di Milano tanta gente in partenza, venerdì flusso continuo ma la situazione è abbastanza tranquilla, al momento senza file.

Aumento di viaggiatori anche in aeroporto: sono ottantamila i passeggeri che in questo fine settimana transiteranno dagli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa, con un picco nella giornata di oggi. Si tratta di un numero decisamente superiore rispetto ai giorni scorsi (nella settimana dall'11 al 16 dicembre sono stati 55 mila) ma infinitesimale rispetto allo scorso anno: -88%. Di questi passeggeri 56 mila transitano da Malpensa e altri 24 mila da Linate.

