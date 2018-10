"Bike weekend" all'Argentario per sostegno a bimbi in difficoltà

Una "passeggiata" in bici al fianco di ex professionisti per conoscere i segreti della pedalata e una gara vera e propria, una cronoscalata fino alla cima del Monte Argentario. E' il "Bike weekend", una due giorni in programma domani e dopodomani tra Orbetello e Monte Argentario con l'obiettivo di raccogliere fondi per "Dynamo Camp", un centro di terapia ricreativa, il primo in Italia di questo genere, che accoglie gratuitamente per periodi di vacanza bambini con patologie gravi o croniche.



L'iniziativa ha il patrocinio dei comuni di Orbetello e Monte Argentario e prevede per la giornata di domani una sorta di lezione teorico-pratica tenuta dall'ex ciclista professionista Marco Saligari e dal nutrizionista Iader Fabbri, per migliorare il proprio modo di stare in bicicletta e per conoscere i segreti di una cronoscalata. Una giornata in bici tra Orbetello e dintorni per accumulare consigli, strategie e tattiche per affrontare al meglio una competizione in bicicletta. La gara vera e propria partirà invece alle 9.30 di domenica mattina: una cronometro tutta in salita di 9,2 km con oltre 500 metri di dislivello, dalla laguna fino alla vetta di Monte Argentario.

