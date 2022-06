Simba La Rue, il rapper accoltellato a Bergamo: agguato in un parcheggio, è in codice rosso

Lite e sangue: il rapper Simba La Rue, nome d'arte di Mohamed Lamine Saida, è stato accoltellato la scorsa notte durante una lite a Treviolo (Bergamo). Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, il giovane di origini tunisine, 20 anni, cresciuto tra Francia e Italia e residente a Lecco, stava accompagnando a casa la fidanzata, che abita proprio a Treviolo.

Parcheggiata l'auto in via Aldo Moro, è stato aggredito da un giovane armato di coltello in quello che potrebbe essere stato un vero e proprio agguato. Il rapper, che ha tentato di difendersi, non sarebbe in pericolo di vita ma è stato portato in ospedale in codice rosso.