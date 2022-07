Milano: 9 arresti nelle bande legate ai trapper Simba La Rue e Baby Touché, i video dei pestaggi

(LaPresse) Sequestro di persona, rapina e lesioni aggravate. Questi i reati contestati alle nove persone arrestate questa mattina dai Carabinieri del Comando provinciale di Milano: apparterrebbero a due bande giovanili legate ai trapper Simba La Rue e Baby Touché, tra le quali da mesi era in corso una faida. A causarla, la rivalità tra i due musicisti. I membri di ognuno dei gruppi avrebbero compiuto azioni di intimidazione e di aggressione nei confronti degli altri, anche con armi: i pestaggi erano poi pubblicati sui social. Lo stesso Baby Touché sarebbe stato rapito lo scorso 9 giugno da quattro ragazzi della banda rivale, che lo avrebbero costretto a salire su un'auto e umiliato. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE