Scuolabus si ribalta, l'autista era già stato fermato per guida in stato di ebbrezza

Deniss Panduru, il conducente dello scuolabus che ieri si è ribaltato ad Arquà Petrarca e che è scappato nei campi lasciando i bambini feriti a bordo, non è nuovo alla giustizia.

Scuolabus si ribalta, feriti otto bimbi. Autista ubriaco, arrestato dopo la fuga

L'uomo, 51enne romeno accusato dei reati di fuga in caso di incidente con danni alle persone, lesioni personali colpose plurime e guida in stato di ebbrezza (arrestato ieri dai carabinieri di Este) già in passato, nel marzo 2017, ad esempio, era stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, con valori di alcol nel sangue 3 volte oltre i limiti.



Ultimo aggiornamento: 09:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA