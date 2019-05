Autobus urta la pensilina della fermata e finisce fuori strada: due feriti nel Padovano

PADOVA - Incredibile incidente alle 11 di oggi lungo la strada provinciale 4, a Sant'Urbano in Vallurbana. Un autobus del trasporto extraurbano è uscito di strada: ferito il conducente e un passeggero, l'unico a bordo. Il pullman prima di finire fuori strada ha urtato la pensilina di fermata. I pompieri arrivati da Este hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre il conducente già soccorso dal personale sanitario del suem 118 è stato portato in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi dell’incidente e la deviazione del traffico.

Roma, accusa un malore in auto e sbatte contro un palo: muore a 67 anni



Ultimo aggiornamento: 15:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA