Vicenza, centri sociali contro la presenza di Israele alla Fiera del gioiello: scontri con la polizia, ci sono contusi e feriti

Lancio di petardi e in risposta gli idranti della polizia che entrano in azione: è quello che è accaduto a VicenzaOro, dove si sono verificati scontri e tensioni nel corso del corteo organizzato dai centri sociali per protestare contro la presenza di operatori di Israele alla Fiera. Alcune persone sono rimaste ferite, sia fra gli attivisti che tra le forze dell'ordine, ma il bilancio è ancora molto incerto.

Scontri a VicenzaOro: cosa è successo

La manifestazione, partita poco prima delle 11.20 con circa 500 partecipanti, ha deviato dal percorso stabilito cercando di avvicinarsi al quartiere fieristico.

L'altra manifestazione

Non è finita qui. Sempre oggi alle 14 è prevista un'altra manifestazione di fronte alla stazione di Vicenza. «Diciamo no all'economia di guerra, no a qualsiasi tipo di finanziamento del genocidio che sta avvenendo a Gaza. Vogliamo una Palestina libera - dice Luca Lendaro di Potere al Popolo - e la fine del coinvolgimento dell'Italia nel genocidio di queste settimane».