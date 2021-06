Ragusa, scende dal marciapiede per paura dei cani randagi: 15enne investita da auto pirata

Lunedì 28 Giugno 2021, 11:39

E' ricoverata all'ospedale Guzzardi di Vittoria la quindicenne che, nella notte tra sabato e domenica scorsi, è stata investita da un'auto mentre passeggiava insieme ad alcuni amici sul litorale di Scoglitti. Il gruppo di ragazzi era stato avvicinato da un branco di cani randagi: la 15enne, per pura, è scesa repentinamente dal marciapiede proprio mentre sopravveniva un'auto che l'ha investita trascinandola per qualche metro.

L'autista non si è fermato e si allontanato quasi subito imboccando una strada controsenso. La ragazza ha riportato varie ferite e lesioni gravi, ma non corre pericolo di vita. La Polizia sta ricercando l'auto del fuggitivo. I presenti hanno dato alcune indicazioni circa l'utilitaria che ha investito la ragazza, ma non il numero di targa.