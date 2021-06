Roma, maxi incidente tra 3 auto su via Aurelia: muore uomo di 58 anni, due feriti gravi

Lunedì 28 Giugno 2021, 11:24 - Ultimo aggiornamento: 11:46

Incidente mortale su via Aurelia questa mattina, lunedì 28 giugno. Un uomo di 58 anni è morto e due persone sono ferite in modo grave. Lo scontro è avvenuto intorno alle 10, all’altezza del km 35,7 (comune di Ladispoli) di via Aurelia, direzione Roma. Su richiesta del 118, i vigili del fuoco hanno inviato la squadra VV.F di Cerveteri (26/A) per un grave incidente stradale, in cui sono rimaste coinvolte 3 autovetture e i relativi conducenti . A seguito del forte impatto è deceduto un uomo di anni 58. Il personale VV.F insieme a quello del 118, ha estratto con le attrezzature da taglio due persone in codice rosso che sono state affidate alle due eliambulanze presenti sul posto, per il trasporto in ospedale.

