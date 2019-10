Sciopero 25 ottobre, aerei cancellati: agitazioni di varie sigle dalle 4 alle 24 ore

Non solo bus, tram e treni. Lo sciopero generale nazionale di venerdì 25 ottobre potrebbe creare complicazioni e disagi anche a chi decide di viaggiare in aereo. Alcune sigle sindacali hanno infatti proclamato uno sciopero dei controllori di volo (dalle ore 13:00 alle 17:00) e altre agitazioni nel settore del trasporto aereo con orari variabili dalle 4 ore alle 24 ore.



Per questo Alitalia è stata costretta a cancellare una serie di voli, sia nazionali che internazionali, programmati per venerdì. Garantite solamente due fasce: quella che va dalle 7:00 alle 10:00 e quella che va dalle 18:00 alle 21:00. Sul sito della compagnia è possibile consultare la lista di tutti i voli cancellati. Come conseguenza dello sciopero sono stati cancellati anche alcuni collegamenti previsti per la serata di giovedì 24 ottobre e per la mattinata del 26 ottobre, anch'essi consultabili sul sito ufficiale Alitalia.

Intanto anche Enav informa che sempre venerdì, dalle 13 alle 17, alcuni scioperi nazionali sono stati indetti dai sindacati di riferimento Uiltrasporti, Fit, Filt, Filt, Unica e Ugl-Ta/Aq. Oltre agli scioperi di livello nazionale, previsiti anche scioperi a livello locale. Dalle 12 alle 16 sciopererà il Centro di Controllo d'Aerea di Brindisi, mentre nello stesso orario di quello nazionale sarà la volta del Centro di Controllo d'Aerea di Padova, dell'Aeroporto Milano Linate e dell'Aeroporto di Perugia.

