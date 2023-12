Sciopero nazionale 5 dicembre dei medici, la manifestazione a Roma

Venerdì 1 Dicembre 2023, 09:21

Il 5 dicembre, Piazza Santi Apostoli a Roma diventerà il centro delle manifestazioni in tutta Italia per lo sciopero nazionale dei medici, dirigenti sanitari, infermieri, ostetriche e altre figure sanitarie. Alle 11.30, i sindacati medici Anaao Assomed e Cimo-Fesmed, insieme a Nursing Up, organizzeranno un sit-in di protesta contro la Manovra economica e a favore della difesa del Servizio Sanitario Nazionale. I segretari e i presidenti nazionali delle organizzazioni sindacali saranno presenti, unendosi in un grande movimento di protesta con lo slogan "La sanità pubblica non si svende, si difende!". In risposta alle recenti decisioni economiche che mettono in discussione i diritti acquisiti e trascurano le necessità della sanità pubblica, i rappresentanti sindacali dichiarano la necessità di scioperare per esprimere la loro rabbia e delusione.