Due ragazzini di 11 e 14 anni scomparsi in mare a Ortona, un altro giovane a Jesolo dopo un tuffo dal pedalò

Due ragazzini di 11 e 14 anni scomparsi in mare ad Ortona, in Abruzzo, e una altro giovane di 20 anni scomparso in mare a Jesolo, in provincia di Venezia, dopo un tuffo dal pedalò. Sono in corso le ricerche di due ragazzini dispersi in mare, nella zona della stazione di Tollo, ad Ortona, nel Chietino. I due - 11 e 14 anni - secondo le prime informazioni stavano facendo il bagno con il padre, quando tutti e tre sono stati visti in difficoltà nel mare agitato. Il genitore è stato tratto in salvo, mentre dei due ragazzini si sarebbe persa ogni traccia. Sul posto stanno operando Carabinieri e Guardia Costiera, con l'ausilio di un elicottero e dei sommozzatori dell'Arma. Intervenuti anche il 118 e i Vigili del fuoco.

Si tuffa in mare dal pedalò e scompare a Jesolo. Sono in corso le ricerche nel mare di Jesolo di un giovane ventenne che dopo essersi tuffato da pedalò su cui si trovava assieme agli amici, non è più riemerso. Dopo le prime verifiche condotte dal personale di salvataggio della spiaggia, è stato chiesto l'intervento dei sommozzatori dei Vigili dei fuoco e della Guardia costiera. Finora però del ragazzo, italiano, non è stata trovata traccia.

