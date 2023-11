San Casciano, un'altra scoperta: dall'acqua emerge statua di Apollo

Sabato 18 Novembre 2023, 10:09

Un'altra splendida sorpresa, un altro incredibile regalo alla nostra contemporaneità. Grazie agli scavi archeologici a San Casciano, infatti, è emersa un'antica statua di Apollo, alta quasi due metri, realizzata in marmo e copia di un originale in bronzo del greco Prassitele. Come riporta l'Ansa in esclusiva, questa scoperta, accompagnata da un donario in pietra con un'iscrizione bilingue e numerosi piccoli oggetti in bronzo, terracotta e cristallo, offre uno sguardo affascinante sulla vita quotidiana del santuario. Lo scavo, inizialmente identificato come un piccolo edificio sacro, si è rivelato essere un tempio con un portico ornato da colonne e una vasca centrale con un podio decorato da grandi statue. La statua di Apollo, purtroppo in frammenti, potrebbe essere stata volontariamente danneggiata e gettata nella vasca al momento della chiusura del sito nel V secolo d.C. La sua connessione con la medicina e le cure della salute praticate nel tempio toscano offre un significativo interesse scientifico. San Casciano dei Bagni, 24 statue recuperate dall'acqua. «Scoperta più importante dopo Riace».