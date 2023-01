Al Quirinale la mostra sui bronzi ritrovati a San Casciano

Uno dei ritrovamenti più importanti degli ultiimi anni sarà presto condiviso con il pubblico. «Faremo un grande mostra al Quirinale con i bronzi di San Casciano, che spero si possa aprire ai primi di maggio». L'annuncio il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a Quante Storie su Rai3. «Il ministero - ha detto ancora - sta acquisendo un edificio a San Casciano per mettere in mostra i reperti, ma prima vorrei farli viaggiare. Per esempio nella mia Napoli, a Milano, a Venezia, prima che vadano nei luoghi definitivi». Sangiuliano ha spiegato anche che «gli esperti stanno restaurando questi ritrovamenti» e che «a maggio si riprende a scavare e probabilmente troveremo dell'altro».

San Casciano dei Bagni, 24 statue recuperate dall'acqua. «Scoperta più importante dopo Riace»