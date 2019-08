Sammy Basso a "Che ci faccio qui": «Scelgo sempre di essere felice»

Sammy Basso, il 23enne affetto da progeria, la malattia rara che porta a un invecchiamento precoce, racconta la sua storia a Che ci faccio qui su Raitre. Dalle difficoltà della patologia con la quale è nato al suo viaggio lungo la Route 66 da Chicago a Los Angeles. «La tristezza c'è in alcuni periodi, ma se posso essere felice scelgo di essere felice. Ho tanti motivi per essere felice». Si tratta di una ridiffusione della puntata già andata in onda a giugno, ma la storia di Sammy ha infiammato di nuovo i social, sui quali volano commenti e ammirazione per il suo coraggio.

Il 30 luglio Sammy Basso è diventato Cavaliere al merito della Repubblica italiana per decisione del presidente Sergio Mattarella.

Sammy Basso è Cavaliere al merito della Repubblica italiana

Progeria, cosa è la malattia di cui soffre Sammy Basso operato al San Camillo di Roma



