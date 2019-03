Esce di casa per far la spesa, Gabriella travolta e uccisa sulle strisce pedonali

SALZANO Investita sulle strisce pedonali, muore una 78enne di Salzano (Venezia). L'incidente avvenuto in mattinata, quando una Fiat Punto, in via Roma, con alla guida una 36enne di Mirano, ha travolto Gabriella Zanini, classe 1941, proprio a due passi dalla sua abitazione. La donna stava attraversando la strada per raggiungere il supermercato. Immediato l'intervento della polizia locale del Miranese per i rilievi e i soccorsi del Suem, con l'ambulanza da Mirano: le sue condizioni sono sembrate da subito disperate e la donna e morta al suo arrivo in ospedale. Ultimo aggiornamento: 19:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA