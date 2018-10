Salvatore Mannino, l'imprenditore ritrovato in Scozia: «Amnesia totale, non parla più italiano»

Salvatore Mannino, l'italiano scomparso il 19 settembre dopo aver accompagnato i figli a scuola vicino Pisa e ritrovato il giorno dopo svenuto nella cattedrale di Edimburgo, Scozia, avrebbe perso totalmente la memoria.

Il The Times riporta che Mannino sarebbe ricoverato all'ospedale di Edimburgo senza documenti, oltre a non ricordare il proprio nome non parlerebbe nemmeno più italiano, ma solo un inglese sconnesso.



L'uomo non è riuscito a riconoscere nemmeno la moglie e il figlio più grande, volati a Edimburgo al suo capezzale. «Era come se fossero dei totali estranei per lui», ha spiegato l'avvocato di famiglia. Prima di scomparire Mannino aveva lasciato un biglietto con il messaggio in codice: "Perdonami scusa", probabilmente per la moglie.

