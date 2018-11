Ruba due formaggi e 7 salsicce all'Auchan: finisce in carcere per 9 anni e 10 mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quanto costano due porzioni di formaggio e sette salsicce? Parecchio a un 44enne sardo, fermato assieme a un complice mentre stavano rubandole in un supermercato Auchan a Sassari. È con l'accusa di tentato furto in concorso che ieri i poliziotti hanno dato esecuzione ad un provvedimento di carcerazione per pena definitiva, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Sassari.L'uomo era stato fermato assieme a un amico di 48 anni nel centro commerciale Auchan con della merce non pagata.A dare la notizia è l'Unione Sarda. Il bottino era stato quantificato in due porzioni di formaggio e sette salsicce, con un valore complessivo di 43 euro. La merce era nascosta sotto i vestiti.I due che non hanno opposto resistenza (altrimenti il furto si sarebbe trasformato in rapina) sono stati portati in questura e denunciati a piede libero per tentato furto in concorso. Ma da un'analisi al terminale, uno dei due ladri era anche destinatario di un ordine di carcerazione per una vecchia storia. E così è stato portato in carceredove dovrà scontare 9 anni, 10 mesi e 14 giorni.