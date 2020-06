Roma-Milano, sul primo treno dopo il lockdown: «Tra sindrome Fantozzi e l'emozione di rivedere la famiglia»

Sarà il karma, il destino clemente (o infame, dipende), o semplicemente mia madre che da piccolo diceva sempre di aprire gli occhi e guardarsi intorno, ma sono uno di quelle persone che viaggia da sempre. Ovunque e comunque, in Italia e nel mondo (più o meno un centinaio di Paesi). Per piacere e, molto più spesso, per lavoro. Il viaggio di questa mattina, però, quello che ancora sto facendo a bordo del treno Roma-Milano, è forse il più bello ed emozionante mai fatto. Torno a casa mia, a Milano, da moglie e figlie. Che non vedo di persona da un'eternità. Per motivi pratici e burocratici, facendo la vita del pendolare, sono rimasto bloccato a Roma il giorno del lockdown. E fino a questa mattina non mi sono mosso da lì. La quarantena l'ho passata tutta da solo, manco fossi il Conte di Montecristo.

Per non sbagliare, allora, questa mattina la sveglia l'ho messa alle 6, la partenza del treno prevista alle 8.40 da Termini, e in stazione sono arrivato alle 7.10. Temevo tempi lunghi con il termoscanner, code, ritardi. Le cavallette. Tutto è filato liscio. Dentro la stazione subito si nota che nell'area interna sono stati creati due sensi di marcia per fare in modo che la gente - poca rispetto al solito - non si incroci. I bar sono quasi tutti chiusi, gli ingressi ai binari sono presidiati da personale che controlla il biglietto e la temperatura con il termometro digitale (la "pistola" tanto per capirci).

La sindrome Fantozzi per un attimo mi ha fatto pensare: e se vien fuori che ho 37.5? Il tipo, gentile e pratico, in tre secondi ha fatto svanire la paranoia: 36.1. Sorriso e via. Al binario, in attesa di salire, siamo tutti a distanza di sicurezza e tutti più o meno mascherati, diciamo 7 con bocca e naso coperti, 3 con solo il mento ricoperto che fa tanto "la mascherina me la porto, ma faccio come mi pare".



Ultimo aggiornamento: 14:59

Dentro il vagone, pieno al 70 per cento, tutto come sempre: c'è quello che urla al telefono, quello che non disattiva la suoneria e la tiene a tutto volume, quello che fa il simpatico a tutti i costi con il collega, l'amico, il parente o quello che è. Vicino al mio posto, a distanza di sicurezza, c'è anche un 50-60enne con i bermuda verdi, roba che se non sei al mare e hai più di 15 anni, Conte i pantaloncini corti dovrebbe vietarli con un altro Dpcm. Io conto i minuti: sono a Bologna e da qui arrivare a Milano è (quasi) un attimo. Sto facendo gli esercizi zen per non farmi travolgere dall'emozione quando si aprirà la porta di casa. Mai stati così a lungo distanti. Mai, per certi versi, così vicini. Un'altra delle tante lezioni di questi mesi straordinari.