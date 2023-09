Risiko, nella mappa manca la Sardegna. Scoppia la protesta sull'isola: «Correggete l'errore»

Era già successo in alcuni libri delle scuole medie, ma anche in riviste nazionali e internazionali: la Sardegna dimenticata dalle mappe. Adesso a inciampare nell'errore sono stati Spin Master ed Editrice Giochi, che pubblicano e distribuiscono, tra i tanti, anche il Risiko, il più famoso gioco di strategia d'Italia, quello dei dadi, dei carri armati colorati e che ha fatto conoscere a tutti dove si trova la Kamčatka.

Risiko, manca la Sardegna

Da qualche settimana nelle piattaforme online è stata messa in vendita la nuova edizione del gioco.

La protesta dei sardi

La dimenticanza non è passata inosservata ai tanti appassionati sardi: Cagliari ha un Risiko Club regionale che organizza tornei durante tutto l'anno e partecipa al torneo a squadre nazionale. Prima della pandemia, nel capoluogo sardo è stato anche organizzato il master che garantisce la qualificazione al campionato italiano. Circa 20 anni fa fu proprio il Club del Risiko cagliaritano a segnalare all'editore del gioco l'assenza della Sardegna dal tabellone dell'edizione distribuita all'epoca nei negozi. L'errore venne corretto prima nella versione digitale e poi in tutte le edizioni stampate successivamente. Adesso con il nuovo restyling è stata commessa la stessa clamorosa dimenticanza: il club cagliaritano potrebbe ancora una volta far sentire la sua voce per ottenere al più presto la correzione.