Paga prostituta con la carta di credito della madre: denunciato un 50enne di Reggio Emilia

Sabato 16 Ottobre 2021, 11:07 - Ultimo aggiornamento: 11:22

Un uomo di San Polo d'Enza (Reggio Emilia) è finito nei guai per ver pagato le prestazioni di una prostituta con la carta di credito di sua madre. Era stato proprio il 50enne ad accompagnare l'anziana dai carabinieri della stazione locale a denunciarne l'indebito utilizzo, ma è finito a sua volta denunciato dai militari. L'accusa è di indebito utilizzo di carte di pagamento aggravato dalla continuazione del reato.

APPROFONDIMENTI IL CASO La madre si prostituisce e lascia (a notte fonda) la figlia... STATI UNITI Andrea Zamperoni, chef italiano morto a New York: la prostituta... FROSINONE Ammazzata di botte perché non voleva fare la prostituta:...

La madre si prostituisce e lascia (a notte fonda) la figlia piccola da sola in strada: denunciata a Roma

Reggio Emilia, paga prostituta con la carta di credito della madre: denunciato un 50enne

All'uomo gli agenti dell'Arma sono risaliti sulla scorta delle indagini condotte nei confronti di una prostituta brasiliana 34enne abitante a Parma. Con le credenziali della carta usata dal 50enne per pagare le sue prestazioni, l'escort ha acquistato - in buona fede, senza sapere che la carta fosse della madre dell'uomo - delle Gift Card per comprare su Amazon generi alimentari, scarpe, occhiali da sole, telefono cellulare e asciugatrice portatile per un valore di circa 700 euro. L'uomo che probabilmente riteneva la denuncia della madre una mera formalità, è stato convocato nella caserma dei Carabinieri di San Polo d'Enza, a distanza di mesi dai fatti, dove, accertate le sue responsabilità, è stato denunciato per indebito utilizzo di carte che abilitano al pagamento, aggravato dalla continuazione del reato.