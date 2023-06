Caldo, arriva l'anticiclone africano: temperature fino a 38 gradi in Sardegna. Da Roma a Milano: ecco le città più calde

Finalmente arriva l'estate, dopo la settimana di frequenti acquazzoni appena trascorsa. Archiviato l'ultimo vortice transitato in settimana sull'Italia, e spostatosi ora sui Balcani, la pressione sul Mediterraneo centrale ora è in aumento, per l'arrivo di un nuovo anticiclone proveniente dal Nord Africa.

Anche lo Stivale beneficerà delle temperature in aumento a partire da questo weekend, caratterizzato da bel tempo prevalente e colonnine del mercurio in risalita. Lo rferisce il portale di 3B Meteo. L'apice del caldo si avrà nel corso della settimana sulle isole maggiori, con punte entro giovedì anche di 38° in Sardegna.

Previsioni meteo weekend 18-19 giugno

La giornata di sabato trascorrerà all'insegna del cielo sereno o poco nuvoloso, con soltanto la formazione di alcuni banchi di nuvole nel pomeriggio, in prossimità delle zone montuose. Questi risulteranno un po' più frequenti sulla dorsale appenninica toscana, dove non è escluso qualche isolato e breve piovasco che potrà sconfinare fino a Siena e Grosseto, per poi esaurirsi in serata. Le temperature aumenteranno rispetto alle 24 ore precedenti e si raggiungeranno punte di 30°C o leggermente superiori su Val Padana, zone interne del versante centro-settentrionale tirrenico e delle isole maggiori.

La ventilazione sarà forte al Sud, più debole altrove.

‼ Diamo il benvenuto al primo #weekend di estate sull'Italia: #sabato e #domenica all'insegna di sole, caldo moderato e pochi temporali. Tutti i dettagli #meteo ⤵https://t.co/fJTUi0XDZb — 3B Meteo (@3BMeteo) June 16, 2023

Anche la domenica sarà caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone che favorirà condizioni di stabilità e bel tempo prevalente su tutta Italia. Non mancheranno, tuttavia, alcune piccole eccezioni. Queste consisteranno - anche in questo caso - nella formazione di annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi occidentali. si segnalano poi anche di alcuni rovesci o temporali sulle zone confinanti con la Francia, in locale sconfinamento verso sera nella pianura piemontese, in buona parte della Valle d'Aosta e della provincia di Verbania e in successivo esaurimento. Le temperature saranno in ulteriore (lieve) aumento, con picchi di 30/32°C su Val Padana, zone interne delle isole maggiori e del versante tirrenico. I venti soffieranno ancora forte da nordovest su basso Adriatico e Ionio, da est sul Canale di Sardegna.

Le città più calde

Per quanto riguarda e ore mattutine, in entrambi i giorni di questo weekend le temperauture si manterranno piacevoli e comprese tra gli 11° e i 22° gradi. ma è al pomeriggio che si attendono i picchi di calore tipicamente estivi. In questa fascia oraria i termometri si alzeranno fino a picchi di oltre 30° gradi in molte regioni della Penisola.

Il "podio" è conteso tra bassa Lombardia ed Emilia Romagna: a Monza, Mantova e Cremona si raggiungeranno i 33° gradi, un primato eguagliato da Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Ferrara e Forlì.

Nel trangolo toscano Firenze - Lucca - Pistoia le temperature raggiungeranno i 32° gradi, così come a Fermo (Marche) e Milano (Lombardia). Altrove, sempre nel pomeriggio, si segnalano picchi di calore di 30°/31° su Lazio (Roma e Latina), Piemonte (Torino, Vercelli, Asti e Alessandria) e Sicilia (Siracusa).

LUNEDI'. Ulteriore lieve rialzo termico, massime fino a 32/33°C su Val Padana, interne toscane, pugliesi, Basilicata ed isole maggiori.



MARTEDI'. Prosegue l'incremento delle temperature su tutta Italia, prime punte over 35°C sulle zone interne della Sardegna, leggermente inferiori su quelle della Sicilia.

MERCOLEDI'. Ancora qualche grado in più rispetto alla giornata precedente, picchi di 36/37°C sulle zone interne delle isole maggiori, ma farà piuttosto caldo anche altrove con massime fino a 34/35°C su Val Padana, zone interne della Puglia e della Calabria ionica e in Basilicata.

GIOVEDI'. Dovrebbe essere la giornata generalmente più calda, in Sardegna si potranno raggiungere punte di 38°C e oltre sulle zone interne, poco meno in Sicilia, Puglia, Basilicata e Calabria.