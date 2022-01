La nave passeggeri "Beniamino Carnevale" partita da Napoli e diretta a Cagliari è alla deriva dalla notte scorsa a seguito di un incendio divampato a bordo. Si trova a largo di Ponza e per i soccorsi è intervenuto anche personale della guardia costiera dell'isola. A bordo ci sono passeggeri, veicoli e merci e le condizioni del mare - che è in tempesta - non stanno agevolando l'intervento dei soccorritori.