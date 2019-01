Costume, piscina e “O sole mio”: gli auguri di Buon Anno del sindaco di Portici

Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio, 12:47

Auguri di Buon Anno in piscina e intonando ‘O sole mio: il video del sindaco di Portici fa discutere. Un modo singolare per augurare ai porticesi un buon 2019 quello del primo cittadino Vincenzo Cuomo con una breve clip che lo ritrae in costume, in una piscina a pochi passi dal mare, da una località imprecisata, e accanto a un cantante.Dopo un breve discorso di auguri, «Buon 2019 a tutti i cittadini porticesi, ai nostri figli, ai nostri anziani... ad una comunità che vuole crescere... un 2019 in cui splende il sole, o’ sole mio», il sindaco dà l’assist ad un amico tenore (il maestro Musto, come lui stesso lo presenta), per cantare un brano della canzone classica napoletana. Fino poi a cantare insieme «O sole mio» mentre l’immagine sfuma su un mare illuminato dai raggi. Il video, però, se ha raccolto consensi dai sostenitori, ha anche scatenato molte critiche finendo sulla pagina di satira «Portici, Elezioni, politica e pastorizia».«Ecco i sobri auguri di Buon Anno da parte del nostro sindaco. Ci sono tutte le premesse per un 2019 spettacolare». Diversi i commenti al vetriolo: «Stamane ho visto tanta gente in fila alla mensa dei poveri che aspettava il cibo, bene molto sobrio il sindaco». Duro anche l’affondo del giornalista radiofonico Pio Russo: «Non è una serie TV tipo #Narcos o #Gomorra, non è neanche un film per adulti dove si vedranno arrivare donne sexy in costume o senza e non è neanche una scenetta di Alvaro Vitali. Questo semplicemente il modo, assolutamente sobrio, scelto dal sindaco di Portici per fare gli auguri. A voi i commenti». Non sono mancate le difese: «Avete fatto bene, viva il sole, viva il Sud. Crepino gli invidiosi».