Ponza e Ventotene isole Covid Free, Zingaretti: «Dal 3 maggio via alle vaccinazioni»

Ponza e Ventotene isole Covid free? Sì, è possibile, visto che da lunedì cominceranno a vaccinare a tappeto nelle due isole, note mete per le vacanze estive. E dunque vaccini anche ai trentenni, come a Procida. «Noi lo faremo a Ponza e Ventotene». Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite di Mattino 5, su Canale 5. «Il tema - osserva - è questo e il generale Figliuolo ha cominciato a dirlo, a mio avviso giustamente: quando si è vaccinata la fascia alta d'età, gli over 60-65, si potrà cominciare con target diversi, come le isole».

#Coronavirus, Vaccinazione nelle Isole Pontine: lunedì 3 maggio partiranno le vaccinazioni della Asl di Latina nelle isole di Ponza e Ventotene. #SaluteLazio pic.twitter.com/7slzMmM6hd — Salute Lazio (@SaluteLazio) April 29, 2021

