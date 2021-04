30 Aprile 2021

IL PUNTO

Le Isole Pontine verso il Covid Free. Al via la vaccinazione di massa a Ponza e Ventotene, come richiesta più volte dai sindaci Francesco Ferraiuolo e Gerardo Santomauro dall'inizio della campagna e più recentemente anche in occasione delle polemiche sollevate a livello nazionale in merito all'iniziativa sostenuta dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia e bollata come una discriminazione in danno di altri territori. Ieri la Regione Lazio ha comunicato che lunedì 3 maggio partiranno le vaccinazioni della Asl di Latina nelle isole di Ponza e Ventotene. Le categorie interessate da questo ciclo di vaccinazione di massa sono i soggetti fragili e tutte le persone di età compresa tra i 60 e i 79 anni di età, essendo stati già immunizzati con prime e seconde dosi agli over 80.

Questa vaccinazione anti-Covid interesserà circa 600 cittadini di Ponza, ha affermato ieri il sindaco Ferraiuolo soddisfatto dell'iniziativa che consentirà di mettere in sicurezza una buona parte dei residenti in vista della stagione turistica. C'è la possibilità di prenotarsi ha aggiunto - presso il poliambulatorio locale, portando la documentazione sanitaria. Sarebbero invece un paio di centinaia invece i residenti di Ventotene che accederanno alla vaccinazione di massa organizzata dalla Asl pontina. Un'operazione da portare a termine in poche ore, aveva sottolineato nelle scorse settimane il sindaco Santomauro facendo presente che l'isola da un punto di vista sanitario aveva a disposizione un medico per tre giorni a settimana. Sul numero esatto dei vaccini da somministrare serve però un riscontro per l'invio dei farmaci sull'isola. La Asl in questi giorni raccoglierà le adesioni attraverso l'inserimento su apposita piattaforma.

Intanto, in tutto il Lazio, si sono aperte questa notte le prenotazioni per i 58enni e i 59enni e dalla mezzanotte di oggi potranno prenotare la vaccinazione tutti coloro di età compresa tra i 40 e i 49anni con comorbidità (categoria 4), come da tabella 3 del piano nazionale vaccinale. In provincia di Latina a partire da domani sarà ulteriormente estesa la rete vaccinale con un'altra struttura privata presso la quale è stato organizzato il servizio di somministrazione del farmaco Pfizer. Si tratta di Villa Silvana di viale Europa ad Aprilia. Salgono così a nove i punti di somministrazione del vaccino Pfizer, distribuiti tra i comuni di Aprilia, Latina, Priverno, Fondi e Formia. Restano tre invece i centri vaccinali per il farmaco Astrazeneca, a Latina, Terracina e Formia. In apertura due sedi, una ad Aprilia e l'altra a Terracina, per le vaccinazioni con il farmaco monouso Johnson&Johnson. R.Cam.

