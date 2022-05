Milano: “impronte” di Leonardo da Vinci in Questura per migliorare il lavoro, l'accoglienza e i servizi ai cittadini

Istituzioni, sicurezza e arte. Lunedì alla Questura di Milano compie un altro passo il progetto “Lo Skyline-Le città di Leonardo” che dopo aver coinvolto Firenze, Pisa e Roma sbarca negli uffici della Polizia di Stato del capoluogo lombardo. Un'opera dell'architetto-artista Oreste Ruggiero, che rappresenta le tracce lasciate dal genio toscano di Vinci nella città meneghina, andrà a impreziosire una sala simbolo dell'edificio nella convinzione che portare bellezza in una sede amministrativa costituisca uno stimolo ulteriore per chi la frequenta per motivi di lavoro e un benvenuto non estemporaneo per i cittadini.

Il percorso nasce da un'idea maturata nel 2007 a Firenze tra l’allora Questore Francesco Tagliente e l’architetto Ruggiero «per «valorizzare gli edifici storici che ospitano i palazzi istituzionali e rafforzare la vicinanza delle amministrazioni pubbliche ai cittadini attraverso il linguaggio universale dell’arte». «L'attenzione al benessere delle donne e degli uomini impegnati nei servizi di polizia e alle condizioni di vivibilità degli uffici - dice Tagliente, ex Questore di Roma e poi Prefetto a Pisa - è un contributo alla sicurezza di tutti, perché il decoro degli ambienti di lavoro consente maggiore produttività». L'arte come stimolo che ha ricadute benefiche per tutti.

L’inaugurazione è in programma dopodomani alle 10 presso la Questura a Milano alla presenza del Prefetto Renato Saccone, del Questore di Milano Giuseppe Petronzi, di quello di Roma Mario Della Cioppa, dell’architeto Ruggiero, del Questore di Firenze Maurizio Auriemma e del prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro. È prevista inoltre la partecipazione dell’architetto Valerio Tesi, Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio delle province di Pisa e Livorno e del presidente della Federazione italiana delle Associazioni degli Amici dei Musei Italo Scaietta. Interverrà anche la direttrice del polo museale della Lombardia Emanuela Daffra. La cerimonia sarà moderata dal Prefetto Tagliente.

Lo “Skyline” nella Questura di Firenze ad esempio occupa un’intera parete della Sala Convegni e fa rivivere, attraverso stratificazioni di diverse tipologie di legno, alcuni dei legami tra l'opera di Leonardo da Vinci e la città toscana. Un'opera dell'artista è nel salone delle riunioni a Pisa e un'altra in via di San Vitale sede della Questura di Roma. C'è anche Napoli nei programmi. A Milano, l'architetto, attraverso profili filiformi, i famosi “nodi vinciani”, ha rappresentato una scena notturna della città, in cui elementi al neon ambiscono metaforicamente a dar luce all'habitat urbano.