Pescatori liberati, attesa a Mazara del Vallo: l'arrivo previsto alle 10

A Mazara del Vallo è tutto pronto per far festa all'arrivo dei pescatori liberati dopo 108 giorni di prigionia in Libia. Arriveranno, come previsto, alle 10, nonostante la forte pioggia che dall'alba di oggi cade sulla zona, i due pescherecci 'Antartide' e 'Medinea', al porto di Mazara del Vallo (Trapani). Le imbarcazioni con i 18 pescatori a bordo sono già in acque territoriali. Al porto nuovo è già tutto pronto con i gazebo montati dalla Capitaneria di porto. Potranno entrare solo gli accreditati e i parenti più stretti dei pescatori.

APPROFONDIMENTI LE IMMAGINI I pescatori di Mazara del Vallo liberati VIDEO Pescatori di Mazara, le immagini della partenza dalla Libia: liberati... ITALIA Pescatori liberati, una mamma: «Grazie a tutti, ora è... INVISTA Di Maio in collegamento con familiari pescatori, parte l'applauso TRAPANI Pescatori in navigazione verso l'Italia dopo il sequestro in... INVISTA Pescatori Libia, Salvini: "Rischiosa smania comunicativa governo"....

Pescatori di Mazara, le immagini della partenza dalla Libia: liberati dopo 108 giorni

«Divisi e tenuti in gabbia al buio»

Ultima cena a bordo offerta dalla Marina Militare

Ultima cena sui pescherecci, ieri sera, prima dell'approdo a Mazara del Vallo (Trapani) previsto per questa mattina alle 10 per i 18 pescatori liberati giovedì in Libia. La cena è stata offerta dalla Marina Militare e dall'equipaggio della nave «Carlo Margottini» che scorta da due giorni i due pescherecci. Insieme con la cena è arrivato anche un biglietto con su scritto 'Bentornati a casa'.

Ultimo aggiornamento: 08:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA