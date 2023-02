Dalla pensione anticipata agli investimenti 2023, in arrivo MoltoEconomia

Stop alle politiche “zero Covid” e politiche industriali più favorevoli alle imprese. Sul versante economico-finanziario si prospetta un 2023 di prosperità e speranza per la Cina. E così l’anno del Coniglio, che si è aperto da una decina di giorni, sarà un po’ anche l’anno del Toro. Pure il tasso di inflazione, che dovrebbe rimanere moderato, consentirà una riaccelerazione della crescita e una ripresa del sentiment degli investitori. Lasciato alle spalle un difficile 2022, come cambiano le aspettative per i mercati finanziari? I gestori delineano un quadro incoraggiante, pur con forti cenni alla cautela. Parte da qui MoltoEconomia, in edicola giovedì 2 febbraio con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Ma nel mirino degli investitori non ci sarà solo l’Asia. Sotto i riflettori le potenzialità finanziarie delle Borse europee, compresi i corporate bond, e quelle negli Stati Uniti, patria dei titoli tecnologici.

Resta alta anche la febbre da risiko bancario, alimentata dalla speculazione borsistica: da giugno 2022 al 30 gennaio, l’indice Ftse Italia Banks è salito del 24,6%, trainato da Unicredit (+46%), Banco Bpm (+23,8%) e nonostante il -85% di Mps. Ma sul risiko influiscono anche appetiti incrociati. Inoltre, entro la fascia medio-piccola degli istituti, il consolidamento viene sollecitato dalla stessa Bankitalia. Sulla scacchiera, Bpm e Mps.

Dai conti della finanza ai conti in tasca, a proposito di pensioni. A chi conviene il riscatto della laurea? La formula agevolata, calcoliamo su MoltoEconomia, fa risparmiare fino al 70% ma è vantaggiosa soprattutto per chi ha iniziato a lavorare presto. Per chiudere in dolcezza, il magazine racconta la seconda generazione del cioccolato, con due soli ingredienti (cacao e zucchero sì ma poco) e una nuova tostatura.

Inflazione a gennaio in forte calo, al 10,1% come nell'84