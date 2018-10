Parto a sorpresa: Chiara nasce in trattoria. La mamma non sapeva di essere incinta di 8 mesi

La piccola Chiara è nata in trattoria. Non per la fretta di venire al mondo, come a volte accade, ma perché la mamma non pensava di essere incinta di otto mesi e mezzo. Un caso raro, ma non unico quello di Sara Pollesel, neo mamma di Chiara nata lo scorso sabato, e di Edoardo, nato il 21 novembre 2017 anch'egli a sorpresa. E' successo a Godega, in provincia di Treviso.





Sara ha avuto perdite ematiche simili al ciclo mestruale fino a gravidanza inoltrata e non è stato possibile stabilire la data esatta dell'ultimo ciclo. «Chiara è nata in perfetta forma racconta Michele Battel, marito di Sara - ma secondo i medici che avevano visitato mia moglie ad agosto, al momento del parto avrebbe dovuto essere incinta di soli tre mesi. Mi chiedo come sia possibile nel 2018». Sabato scorso Sara si trovava nella trattoria Dalla Rosy di Pianzano che gestisce insieme al marito. Aveva un gran mal di schiena, di cui soffre abitualmente.

