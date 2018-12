Torna il pandoro Melegatti: «È il Natale del riscatto grazie agli "angeli" del lievito»

LEGGI ANCHE

Torna a sfornare i suoi pandori a Natale la storica Melegatti, che dopo lo spettro del fallimento e il salvataggio in extremis, riparte per la sua 'seconda vità. E l'operazione commercialmente si rivela un successo, con le famose confezioni blu e gialle a ruba in supermercati e negozi. Sono arrivati da tutto il Veneto in questi giorni nello spaccio aziendale della ditta di San Giovanni Lupatoto - che può fregiarsi del brevetto del dolce a forma di stella, datato 1894 - per comprare quello che per molti è 'il pandorò. I primi dolci della 'ripartenzà industriale di Melegatti sono stati prodotti da terzisti, in altri stabilimenti, ma la nuova proprietà ha raggiunto l'obiettivo di essere presente con i suoi pandori in alcune catene nella grande distribuzione, oltre che nello spaccio aziendale e nel temporary shop aperto nel centro di Verona, di fronte all'Arena.«Abbiamo sfornato 500mila pezzi, è stata una corsa contro il tempo, ma volevamo comunque essere presenti per questo Natale» ha detto Gianluca Cazzulo, ad area commerciale di Melegatti. Fondata da Domenico Melegatti, che nel 1894 a Verona brevettò il pandoro, e dichiarata fallita lo scorso 29 maggio, l'azienda è stata rilevata all'asta per 13,5 milioni di euro dal gruppo vicentino della famiglia Spezzapria. Se Melegatti è ritornata in pista, una parte del merito va agli 'angeli del lievitò, Matteo Peraro e Davide Stopazzoni, due dipendenti che anche quando lo stabilimento era chiuso, senza percepire stipendio o rimborsi hanno continuato ogni giorno a nutrire il lievito madre, che dev'essere coltivato quotidianamente, ed è alla base dei dolci da lievitazione.