Melegatti prova a ripartire, per Pasqua pronte 1,8 milioni di colombe

È in piena attività lo stabilimento di San Giovanni Lupatoto, alle porte di Verona, per la produzione delle colombe Melegatti. Dopo la crisi, la momentanea chiusura e vari tentativi falliti di salvataggio, la storica azienda veneta prova dunque a ripartire.



All'indomani di un intervento di riattivazione, di automatizzazione e di digitalizzazione l'impianto produttivo, potenziato anche nella sicurezza e nella qualità di processo, torna ad essere uno dei punti di riferimento dell'industria alimentare italiana. In queste settimane le linee produttive sono dedicate alle colombe tradizionali e a nuovi prodotti tra cui la Colomba Cereali antichi realizzata con cereali di antica discendenza, con una lenta maturazione del chicco che rimanda a sapori genuini.



Tutte le colombe utilizzano l'antico lievito madre che garantisce un dolce soffice e digeribile. Saranno circa 1,8 milioni le colombe prodotte e distribuite in tutta Italia e sono 117 i lavoratori stagionali impegnati nella produzione che si sono uniti ai 38 a tempo indeterminato già presenti in Melegatti.



Per la campagna di Pasqua riapre anche lo spaccio all'interno dello stabilimento di San Giovanni Lupatoto. Da sabato 23 febbraio a sabato 20 aprile incluso, nel consueto orario di lavoro, lo spaccio ritorna ad essere una delle tappe preferite dei consumatori che prediligono il rapporto diretto con la Melegatti.

